Le coach de l'OM a commenté en conférence de presse le but accordé à Montpellier entaché d'un hors-jeu de position d'Andy Delort.





"Si j'ai eu une explication sur le but de Montpellier ? Non. Pour moi, il y a clairement hors-jeu. (Andy) Delort peut laisser le ballon passer et ne pas intervenir dans le jeu, mais il opte pour ouvrir ses jambes et pour moi c'est une action de jeu. Il y avait les quatre arbitres, plus les arbitres du VAR qui sont tous arrivés sur la même décision. Donc je ne sais pas, c'est peut-être moi qui me rate, car pour moi c'est hors-jeu. Dans un Zenit-Spartak, j'ai eu un but comme ça, annulé. Je veux me contenir sur ça et savoir, auprès d'un arbitre qui m'explique. Pour moi, pour Alvaro et pour notre équipe, il y avait hors-jeu. On s'est mis en danger, car on a perdu un ballon au milieu et c'est dangereux contre une équipe comme ça."



Pour la deuxième fois en peu de temps (la première contre Rennes, avec l'expulsion litigieuse de Pape Gueye), l'OM est victime de décisions arbitrales extrêmement contestable. Contre Rennes, cela s'était soldé par une défaite (1-2). Là, Marseille a su réagir puis finalement dominer Montpellier sur le score de 3-1.