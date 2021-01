Le consultant de Canal Pierre Ménès a analysé la victoire de l'OM face à Montpellier, hier soir.





"Marseille l'a également remporté à l'issue d'un match très plaisant face à Montpellier. (Nemanja) Radonjic s'est rappelé au bon souvenir du club en marquant sur une offrande de (Florian) Thauvin mais Montpellier a égalisé sur une bonne frappe croisée de (Florent) Mollet. Mais j'ai du mal à comprendre et même à admettre qu'un joueur - Andy Delort en l'occurrence - hors-jeu qui laisse passer le ballon entre ses jambes ne fasse pas action de jeu. Un fait d'arbitrage qui a semblé un temps plomber les Olympiens, sauvés en fin de match par une action et une frappe de classe signés (Dimitri) Payet, entré en jeu quelques minutes plus tôt. (Valère) Germain - tout juste sorti du banc lui aussi - aggravant le score dans la foulée pour sécuriser le résultat. Coaching gagnant pour (André) Villas-Boas et fin de la mauvaise passe pour l'OM qui retrouve le top 5."



L'OM est en effet à 1 point du 4e, Rennes, et à 5 du PSG (2e) et du LOSC (3e), qui n'ont pas gagné hier soir en L1. Samedi, 21h, l'OM va affronter Dijon, le 18e du championnat, à l'extérieur.