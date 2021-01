Devant la presse, André Villas-Boas a expliqué pourquoi Dimitri Payet, buteur, n'a pas débuté la partie contre Montpellier (3-1).





"On a testé une option avec Nemanja (Radonjic). Rien de grave. Dim (Payet) n'était évidemment pas trop satisfait, mais il est entré avec un bon état d'esprit, il a marqué. Il sait qu'il est très important pour nous, je veux qu'il nous habitue au niveau qu'il avait la saison dernière. C'est important pour lui et pour nous, car c'était sa meilleure saison à l'OM. Payet revanchard après son but ? Oui, parce que c'est un joueur important. Ces types de décisions sont toujours difficiles pour lui. Mais c'est sûr qu'il va continuer à travailler. Ce but va l'aider. Sa capacité à faire la différence est claire, donc rien à dire. Moi, je suis ici pour l'aider à retrouver son niveau de l'an dernier. Tout le monde a été bien. La défense a été excellente. On a eu des situations de centre avec six mecs de Montpellier dans la surface. On s'était bien préparé aux centres. C'était un match intéressant pour nous au niveau offensif. On a eu plus de centres, plus de présence dans la surface. Un match intéressant."



Le numéro 10 est entré à la 73e, et a inscrit le but du 2-1 à la 80e, alors que Nemanja Radonjic, qu'il a remplacé, avait marqué le premier but de l'OM (41e). Cette saison, en L1, Dimitri Payet (33 ans) a marqué 3 buts et donné 3 passes décisives en 12 rencontres (sur 16 possibles).