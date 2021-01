L'entraîneur adjoint de Michel Der Zakarian, Patrick Baills, était présent en conférence de presse, hier soir.





Michel Der Zakarian était en tribune lors de la victoire de l'OM sur Montpellier (3-1), après avoir été expulsé au dernier match : "Sur l'ensemble du match, ils ont eu plus de situations que nous, donc Marseille a mérité sa victoire. Le regret, c'est qu'à 1-1 à la 80e minute, on a une occasion et que finalement, on ne tient pas jusqu'au bout. Il faut être honnêtes. Sur l'ensemble du match, Marseille a plus d'occasions. On est à 31 buts encaissés. On en prend beaucoup, notamment sur les derniers matchs. Il va falloir réfléchir, voir comment on peut améliorer ça."



Revenu à 1-1 après un but litigieux entaché d'un hors-jeu d'Andy Delort, Montpellier s'est finalement incliné 3-1. Le club héraultais, à un point de l'OM avant la rencontre, est désormais 9e, à trois points, alors que les Phocéens, 5e, sont revenus près de Rennes, et du trio de tête.