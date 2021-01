Le coach de l'OM était présent en conférence de presse, ce mercredi, après la victoire face à Montpellier, à domicile, sur le score de 3-1.





"C'est une victoire importante, un match ouvert, très bien joué de la part des deux équipes. Beaucoup de chances de part et d'autre. C'est une très bonne victoire. Les mecs qui sont entrés ont fait la différence. C'est très important pour nous, pour notre état d'esprit. Kevin (Strootman), (Saîf-Eddine) Khaoui, Valère (Germain), (Dimitri) Payet, tous ont été décisifs. Ca veut dire que les options sont là. On profite d'une victoire face à un adversaire qui était à côté de nous, donc c'est très important qu'on les écarte un peu. On reprend un peu de distance au PSG et à Lille qui ont été accrochés ce soir. Il faut continuer et enchaîner les victoires."





"Il faut continuer"



"Une belle opération ? Oui, mais on récupère les points perdus lors des trois derniers matchs. On a perdu des points à Rennes, à Angers et Reims à la maison. Alors oui, c'est bon aujourd'hui, mais on est pas aussi proches des autres qu'avant. Il faut continuer et attendre un peu que les autres perdent des points, parce que Lyon se trouve dans un excellent moment. Maintenant, c'est Rennes-Lyon, et il faudra aller chercher la victoire à Dijon."



Avec cette victoire face au club héraultais, l'OM reste 5e, avec 31 points, à un point de Rennes, le 4e, et à 5 unités du PSG et du LOSC, le 2e et le 3e.