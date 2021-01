Luis Henrique positif au Covid-19

Le Brésilien était absent de la feuille de match, hier soir.





Luis Henrique n'était pas sur le banc des remplaçants mercredi soir, lors de la victoire de l'OM face à Montpellier (3-1) en L1. France Football révèle que l'ailier de 19 ans a été testé positif au Covid-19 dans la semaine, alors que le joueur a passé les vacances au Brésil. Luis Henrique a eu un résultat positif lundi, et ce dernier a été confirmé ce mercredi, l'écartant de fait du groupe olympien.



En son absence, ses concurrents directs, Dimitri Payet et Nemanja Radonjic, ont marqué chacun un but.