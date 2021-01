Valère Germain (30 ans) a inscrit le 3e but de l'OM, ce soir, face à Montpellier (3-1). Il a confié sa satisfaction, après la rencontre, et souligné l'importance qu'ont les remplaçants.





"Montpellier, c'est une très belle équipe de ce championnat, c'est toujours très difficile de jouer contre eux. On a fait une première période plutôt pas mal, on a eu de grosses situations qu'on aurait dû mettre. Et après ils sont revenus au score, puis le coaching du coach et les entrants ont fait le travail. Le groupe, ce n'est pas seulement 11 titulaires, c'est 15-16 joueurs et tout le monde va dans le même sens", a déclaré l'attaquant au micro de Canal+.



Germain en est à 3 buts en 14 apparitions, cette saison.