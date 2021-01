OM-Montpellier : des supporters demandent la démission de JHE

Une grosse centaine de supporters se sont rassemblés devant le stade Orange Vélodrome, ce mercredi, afin d'appeler à la démission de Jacques-Henri Eyraud.





Selon La Provence, une grosse centaine de fans de l'OM s'est donnée rendez-vous devant l'enceinte du boulevard Michelet afin de faire part de leur mécontentement contre le président du club. Les gendarmes sont intervenus pour les disperser.



Les supporters n'ont apparemment pas digéré la sortie de JHE, lors du Shack Talk. Il avait indiqué avoir limité le nombre de Marseillais dans le club, pour préserver l'ambiance d'après-défaites : "Quand je suis arrivé à Marseille, j'ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. C'est un danger et c'est un risque. Après une série de défaites, j'ai vu que les visages se refermaient, les dépressions étaient proches. En termes de productivité l'impact d'une défaite sur les attitudes et les comportements des collaborateurs étaient forts et cela, ça ne va pas", avait-il déclaré.



On espère bien sûr que cela ne perturbera pas la préparation des joueurs, alors qu'ils affrontent ce soir le MHSC.