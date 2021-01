Mercato : Radonjic et Aké sur le départ ?

Pablo Longoria envisagerait de prêter Nemanja Radonjic (24 ans) et Marley Aké (20 ans), ce mois de janvier.





Si l'on en croit les renseignements publiés par La Provence, le directeur du football de l'OM cherche des clubs disposés à accueillir les deux éléments olympiens, en prêt, cette seconde partie de saison. Leur possible départ pourrait être lié à l'arrivée de recrues, en attaque.



Depuis l'été dernier, Radonjic n'a participé qu'à 7 matchs (dont 1 comme titulaire) de championnat et 2 (dont 1 comme titulaire) de Ligue des Champions. S'il s'était révélé souvent décisif la saison passée, on ne peut plus dire qu'il le soit. Quant à Marley Aké, il a joué 8 rencontres de Ligue 1 et 4 de Ligue des Champions, mais n'en a débuté aucune. Il semble pour l'instant éprouver des difficultés à franchir le palier qui le sépare du très haut niveau. Ils ont en tout cas tous les deux besoin de temps de jeu pour reprendre leur progression.



L'effectif de l'OM pourrait donc être assez remanié, cet hiver.