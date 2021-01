Andy Delort (29 ans) a évoqué le match OM-MHSC qui se disputera ce soir, pour le compte de la 18e journée du Championnat de France. Il a rappelé son attachement particulier au club phocéen.





"Marseille, c'est un peu spécial comme club. En plus, je ne suis pas trop ami avec les Parisiens donc pour un Paris-Marseille, on sait de quel côté je suis. Leur stade... Mais on en revient toujours à ça, il n'y aura pas de public donc comme depuis le début de la saison, il n'y a pas vraiment de match à l'extérieur ou à domicile. Marseille est un rendez-vous spécial. On va attaquer un mois compliqué même si dans tous les cas, on doit affronter toutes les équipes. Je me souviens du mois de janvier il y a 2 ans qui avait été merdique. C'est un coupe-gorge. Mais comme on est sur une année spéciale, peut-être que ça changera les choses (sourire)", a déclaré le buteur héraultais en conférence de presse.



Cette saison, Delort a inscrit la bagatelle de 8 buts et délivré 6 passes décisives 15 apparitions en Ligue 1. Son entente avec Gaëtan Laborde pourrait notamment poser problème aux défenseurs olympiens.