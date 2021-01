Mercato : l'OM lorgnerait Willian José

Les dirigeants de l'OM auraient coché le nom de Willian José (29 ans), pour renforcer l'attaque phocéenne.





Selon les informations rapportées par le Mundo Deportivo, le club marseillais s'intéresse à la situation du Brésilien, lequel est en manque de temps de jeu, du côté de la Real Sociedad. Il pourrait bénéficier d'un bon de sortie, dans les prochains jours, et l'Atlético Madrid penserait notamment à lui pour remplacer Diego Costa. L'OM avait déjà pris des renseignements, lors du mercato estival.



Sous contrat jusqu'en juin 2024, il n'a été titularisé que 8 fois et est entré 5 fois en cours de jeu, en Liga, cette saison. Il a marqué 3 buts et délivré 1 passe décisive. Depuis son arrivée dans le club espagnol pour 6 millions d'euros, en 2016, il a trouvé le chemin des filets à 59 reprises en 162 apparitions.