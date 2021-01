En conférence de presse, Michel der Zakarian a indiqué considérer l'OM comme un concurrent, au classement de Ligue 1. Il pense que le club marseillais est en dessous du trio constitué par le LOSC, le PSG et Lyon.





"Au niveau du budget, Marseille n'est pas un concurrent. Au niveau du classement, oui puisque nous ne sommes pas loin d'eux. Même s'ils ont des matchs en retard. On est en concurrence avec toutes les équipes du tableau hormis Lille, Paris et Lyon. Ils ont décroché. Marseille a un niveau au-dessus de nous, mais le football se joue sur le terrain. Pas dans la communication. Le mois de janvier est très important pour nous, hormis Nantes qui est 16e, on affronte des équipes de notre niveau au classement. Ces matchs sont très importants si on veut prétendre rester en haut du classement. On devra obtenir des résultats positifs", a déclaré le coach héraultais en conférence de presse.



Pour rappel, l'OM pointe pour l'instant à la 5e place du classement de Ligue 1, avec 28 points et deux matchs en retard. Montpellier est quant à lui 6e, à égalité avec Monaco, Lens et Angers, avec 27 points...