OM-Montpellier : les compos probables

L'OM accueille Montpellier, ce mercredi, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Voici les équipes qui pourraient démarrer la rencontre.





André Villas-Boas doit composer sans Valentin Rongier, qui est suspendu, Jordan Amavi et Morgan Sanson, lesquels sont en phase de prise. Kostas Mitroglou reste bien sûr écarté. Quant à Michel der Zakarian, il fait face à deux cas de coronavirus, Teji Savanier et Stephy Mavididi, et un blessé, Pedro Mendes.



La compo probable marseillaise : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Thauvin, Kamara, Cuisance, Gueye, Payet - Benedetto.

Les remplaçants possibles : Nagapandouetnbu, Pelé, Balerdi, Perrin, Khaoui, Strootman, Germain, Luis Henrique, Radonjic.



La compo probable montpelliéraine : Omlin - Congré, Hilton, Cozza - Sambia, Chotard, Ferri, Ristic - Delort, Mollet, Laborde.

Les remplaçants possibles : Bertaud, Oyongo, Souquet, Vidal, Dolly, Le Tallec, Wahi, Skuletic, Yun.