Mercato : Chabrolle rejoint Ajaccio (Officiel)

L'OM a annoncé le départ de Florian Chabrolle (22 ans), ce mardi, puis l'AC Ajaccio a officialisé son arrivée.





Le club phocéen et le milieu de terrain se sont entendus pour rompre leur collaboration, ce mardi. Le joueur a paraphé un bail avec le club corse portant jusqu'en 2023, dans le cadre d'un transfert libre. A noter que les Marseillais auraient négocié un pourcentage à la revente.



"C'est un joueur vif, rapide, technique avec une belle qualité de passe. Il a été recruté pour aider le secteur offensif à trouver de l'efficacité. Il lui faudra un petit peu de temps, mais il est prêt et on l'intègre au club pour nous aider à l'avenir. On souhaitait sa venue cet été, mais André Villas-Boas, le coach olympien, ne voulait pas le libérer en raison d'une très belle préparation estivale", a confié Johan Cavalli, le coordinateur sportif de l'AC Ajaccio.



Chabrolle n'est pas parvenu à s'imposer dans l'équipe première. Il n'a joué que 3 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de sa carrière.