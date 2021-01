Une grosse offre pour la vente de l'OM ?

Le journaliste Thibaud Vézirian a fait des révélations sur une éventuelle cession de l'OM par l'Américain Frank McCourt.





Sur sa chaîne YouTube, le journaliste, qui collabore avec La Chaîne L'Equipe, a fait des révélations : "Du 24 au 28 décembre, Frank McCourt a participé à des réunions sur la vente de l'OM. Le club a reçu une offre de plusieurs centaines de millions (d'euros). Les deux parties sont entrées dans des rendez-vous sérieux, donc je n'en dirai pas plus. C'est une offre sérieuse qui concerne également le Stade Vélodrome, pour se lancer dans un projet ambitieux sportivement parlant. McCourt se laisse un délai de réflexion jusqu'à février-mars. Cette offre lui permettrait de sortir par la grande porte de l'OM. McCourt réclamait 600 millions d'euros mais les acheteurs ne se sont pas alignés. On pourrait avoir un deal en mars/avril avec une annonce publique et donc la révélation de la vente de l'OM. Si McCourt refuse l'offre, je vous tiendrais au courant. Les acheteurs voudraient mettre un directeur sportif, un ancien joueur de l'OM qui aurait déjà été contacté. (...) C'est très positif, ça avance, il se passe des choses en coulisses."



Des déclarations à prendre évidemment avec des pincettes, Thibaud Vézirian n'étant pas à son coup d'essai sur l'annonce d'une vente plus ou moins imminente de l'OM.