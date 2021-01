Kouamé pisté par l'OM ?

L'attaquant ivoirien, qui possède la nationalité italienne, serait sur la liste de l'OM pour le mercato d'hiver.





Selon les informations de l'Equipe, Christian Kouamé (23 ans) pourrait être recruté en attaque lors de ce mercato, si les pistes prioritaires (Arkadiusz Milik et Gaëtan Laborde notamment) n'aboutissaient pas. Le joueur de la Fiorentina, peu efficace cette saison (1 but en 16 matchs, dont 6 en tant que titulaire), est lié à la formation italienne jusqu'en 2024.



Peu efficace mais très suivi, Christian Kouamé, que la Fiorentina a recruté en janvier 2020 pour la somme de 11 millions d'euros, est également pisté par Torino, Crystal Palace et Leeds.