Frappart arbitrera OM-Montpellier

L'arbitre française de 37 ans officiera, ce mercredi, au Stade Vélodrome.





Stéphanie Frappart sera assistée, sur les ailes, par Erwan Finjean et Mikaël Berchébru. Le quatrième arbitre sera Bartolomeu Varela, et l'assistance vidéo sera entre les mains de Hicham Zakrani.



Ce sera la troisième fois que Stéphanie Frappart officiera sur un match de l'OM cette saison, après Lyon 1-1 OM (expulsion de Dimitri Payet en première période) et OM 1-0 Toulouse. Le coup d'envoi de la rencontre entre Marseille et Montpellier aura lieu ce mercredi à 21h.