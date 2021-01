Villas-Boas défend Tuchel

Le coach portugais a eu une pensée, en conférence de presse, pour l'ancien coach du PSG, Thomas Tuchel, licencié à la fin de l'année 2020.





"Ca change l'approche par rapport à ce qu'on attendait. (...) Ce sera dur à préparer. Je ne sais pas ce que (Mauricio) Pochettino a dans la tête, son système préféré. On verra contre Saint-Etienne et Brest. (...) Chaque entraîneur limogé, ce n'est pas une très bonne chose, principalement lui, avec ce qu'il a fait (finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière et champion de L1 entre autres, ndlr). (...) J'ai été surpris par le timing, c'est dur, pas très sympa, mais c'est leur décision (aux dirigeants du PSG)."



L'OM affronte le PSG le 13 janvier, à Lens, dans le cadre du Trophée des Champions. Cette saison, Marseille s'est imposé 1-0 en L1 contre Paris, grâce à un but de Florian Thauvin, sur une passe décisive de Dimitri Payet.