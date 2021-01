Aucune offre pour Centoze

Dans le Républicain Lorrain, le directeur général adjoint du FC Metz, Philippe Gaillot, a évoqué le dossier du latéral droit pisté par l'OM cet hiver.





"On n'a rien eu pour l'instant. Et vu le contexte, je ne vois, honnêtement, pas de club qui puisse se permettre de faire des offres qui révolutionnent tout. Et de notre côté, on a vraiment besoin de stabilité pour que l'équipe tourne."



Fabien Centonze est pisté depuis l'été dernier par l'OM pour le poste de latéral droit. Le joueur du FC Metz, âgé de 24 ans, viendrait concurrencer Hiroki Sakai, seul latéral droit de l'effectif après le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich l'été dernier.



Fabien Centonze, lié au club lorrain jusqu'en 2024, a disputé 16 rencontres de L1 cette saison (0 but, 0 passe décisive).