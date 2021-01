Eyraud supporte le PSG selon Di Meco

Sur RMC, Eric Di Meco, ancien illustre joueur de l'OM, s'est lâché sur l'actuel président du club, Jacques-Henri Eyraud, dont la communication l'agace au plus haut point.





"Ces déclarations montrent la réalité du club, ce qu'il fait au club et ce qu'il en pense. S'il a le choix à compétence égale entre un Marseillais et quelqu'un de l'extérieur, il prendra la seconde option. Quand il y a eu la recherche du Head ce que vous voulez (of Business, ndlr), il aurait pu prendre des Marseillais. On est dans un club où il n'y a que des têtes pensantes. Ce qui me gêne dans ses propos et ce qui n'est pas vrai, c'est qu'il est en train de nous faire croire que quand l'OM perd deux matchs, les mecs n'arrivent plus à travailler. Mais comment tu peux dire ça ? Si quelqu'un n'est pas compétent, tu le vires ! Dans les gros clubs à forte identité, les mecs qui travaillent au club b*ndent pour leur club. (...) Je trouve que c'est salutaire de voir que des gens au club supportent l'OM."





"Eyraud pense détenir la vérité"



"(Jacques-Henri) Eyraud pense détenir la vérité et n'écoute personne. Le seul qui est arrivé à ça, c'est Pape Diouf après l'ère (Bernard) Tapie. Il connaissait le foot et le contexte marseillais. (...) Je pense qu'il a un problème avec les Marseillais, j'en suis sûr ! Quand il vient et qu'on lui propose le poste, il l'accepte parce que c'est prestigieux. J'ai un gros doute qu'il soit supporter de l'OM. Le bruit courrait que c'était un supporter du PSG, mais personne n'a pu trouver des photos où il avait des écharpes. Eyraud a travaillé dans des médias où l'on connait du monde et il était identifié comme un supporter du PSG. Il s'en vantait."



Une révélation très étonnante sur le président de l'OM depuis 2016. Si elle se confirmait, Jacques-Henri Eyraud aurait du mal à se maintenir à la tête de l'OM, alors qu'il supporte son ennemi juré...