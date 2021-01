Ménès ne voit pas l'OM sur le podium

Le consultant de Canal Pierre Ménès a offert, sans surprise, un point de vue pessimiste sur les chances de Marseille de finir dans le trio de tête en L1.





"Pour moi, le PSG est nettement au-dessus (de l'OM). En plus, on ne sait pas quelle "dinderie" (Jacques-Henri) Eyraud peut faire au mercato d'hiver. S'il vend (Duje) Caleta-Car, (Boubacar) Kamara ou (Morgan) Sanson sans les remplacer, l'OM sera amoindri. (...) Mais l'OM... C'est un peu comme l'an dernier. L'OM prend des points sans convaincre. Mais sur la qualité de jeu, l'effectif, je n'y crois pas (au podium)."



Une vision noire des capacités de l'OM à se hisser sur le podium, alors que le club a mal fini l'année 2020 (aucune victoire sur les 3 derniers matchs en L1). Mais les hommes d'André Villas-Boas ont toujours deux matchs en retard à disputer (Lens, Nice), et donc des points à prendre sur leurs concurrents.