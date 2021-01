Dhorasoo : "Thauvin ne devrait pas prolonger"

L'ancien milieu de terrain du PSG, Vikash Dhorasoo, a donné son avis sur la prolongation de l'ailier de l'OM, sur La Chaîne l'Equipe.





"Il (Florian Thauvin) ne devrait pas prolonger. Je trouve qu'ils l'ont un peu oublié quand il était blessé. Il faut qu'il parte et qu'il aille tenter sa chance ailleurs. Peut-être le Milan ou un petit club intermédiaire. Le Milan n'est plus ce qu'il était."



Florian Thauvin, 27 ans, intéresse effectivement le Milan AC, comme l'avait confirmé Paolo Maldini, un dirigeant du club lombard. Le Français, en fin de contrat cet été avec l'OM, séduit également d'autres clubs européens, comme Naples, l'Atalanta ou Séville.



A l'OM et à Pablo Longoria, le directeur sportif, de savoir parler au joueur, efficace statistiquement lors de la première partie de la saison (6 buts et 7 passes décisives en 21 matchs), pour que le souhait de l'ancien Parisien Vikash Dhorasoo ne se réalise pas.