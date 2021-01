Mandanda : "Finir sur le podium"

Présent en conférence de presse, ce lundi, le capitaine de l'OM, Steve Mandanda, a évoqué les ambitions de l'effectif en L1, ainsi que les siennes, personnelles.





"On est obligés d'avoir des objectifs. Ce n'est pas un secret de dire que l'objectif collectif est de finir sur le podium. Sur un plan individuel, c'est d'être performant et décisif afin de permettre à mon équipe de prendre un maximum de points, de continuer à travailler et à prendre du plaisir. Après, j'espère être dans les 23 sélectionnés pour l'Euro et faire une belle compétition avec l'Equipe de France."



Actuellement, l'OM est 5e de L1, avec 7 points de retard sur le 3e, le PSG, et deux matchs en retard (contre Lens et Nice). Ce mercredi, l'OM reçoit Montpellier, le 8e du classement, qui est à 1 point.



Steve Mandanda et ses coéquipiers devront bien démarrer l'année 2021 pour ne pas être décrochés du trio de tête.