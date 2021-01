Une réunion entre les clubs et l'UNFP pour baisser les salaires

Un rendez-vous est programmé entre les clubs et le syndicat des joueurs, au sujet d'une nouvelle baisse des rémunérations.





D'après les renseignements obtenus par RMC, une réunion doit se tenir entre les représentants des joueurs et ceux des clubs, au sujet d'une possible baisse de salaire. Jean-Michel Aulas (Lyon), Jean-Pierre Caillot (Reims), Loïc Féry (Lorient) et Marc Keller (Strasbourg) vont tenter de convaincre les premiers d'aider leurs employeurs.



La situation des clubs professionnels français est de plus en plus délicate, alors que Mediapro s'est retiré, que le public n'a pas fait son retour dans les stades, et que de nombreuses recettes sont très impactées.