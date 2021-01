Mandanda donne son avis sur le possible départ de Thauvin

En conférence de presse, Steve Mandanda (35 ans) a évoqué le possible départ de Florian Thauvin (27 ans).





"Aujourd'hui il est mieux dans le jeu, mieux dans les stats, il marque et fait marquer. Il est important pour nous et il le sait. Sa situation contractuelle doit jouer puisque personne n'aime être dans cette situation, mais il est conscient de ça, il le vit bien et il le démontre sur le terrain, c'est le plus important. Après moi en tant qu'ami, en tant que capitaine et joueur de l'OM, c'est sûr que j'aimerais qu'il trouve une solution pour prolonger et rester avec nous. Maintenant les cartes sont entre ses mains et celles du président pour tenter de trouver un accord. Tant qu'il continue à être performant, c'est le plus important", a expliqué le capitaine de l'OM aux journalistes.





"Personne ne sait comment ça va se terminer"

Il ne sait pas si le milieu offensif va rester : "Je ne sais pas, on ne sait jamais dans le foot, souffle Mandanda. Moi je l'espère, comme je vous le disais. Maintenant c'est une décision qui lui appartient." Et Thauvin n'est pas le seul concerné par un possible départ, l'été prochain : "C'est une situation particulière, convient Mandanda. Même le coach est en fin de contrat. Malgré tout on a un groupe professionnel, qui a envie de bien faire, alors on donne le maximum. Il y a une situation économique difficile, personne ne sait comment ça va se terminer et où on va, mais il faut s'adapter, donner le maximum, et je pense que le président fera ce qu'il faut pour trouver la meilleure solution pour le club quand le moment viendra."



Frank McCourt tient pour l'instant le club à bout de bras. Espérons une sortie rapide de la crise sanitaire.