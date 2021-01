Villas-Boas s'exprime sur la rumeur Milik

André Villas-Boas a donné des précisions sur les rumeurs concernant la piste Arkadiusz Milik (26 ans). L'OM travaille sur d'autres dossiers.





"On est sur beaucoup de dossiers. C'est un poste sur lequel on cherche un renfort. Milik n'est pas la seule option, mais ce n'est pas simple, c'est un joueur important. On doit rediscuter avec le propriétaire de l'OM au sujet du mercato de janvier, savoir jusqu'où on peut aller, mais oui c'est un poste où on veut faire quelque chose. Concernant Milik, on n'est pas en conversation directe, on n'est pas aussi avancé que ça, cela ne va pas se concrétiser dans les prochains jours. C'est un intérêt comme ça, et malheureusement il est sorti dans la presse italienne. Mais on travaille aussi sur d'autres dossiers", a déclaré le technicien portugais en conférence de presse.



Il est pour l'instant difficile de mesurer l'avancement des dossiers.