Guardiola a pris la défense de Mendy

Pep Guardiola a pris la défense de Benjamin Mendy (26 ans), suite aux révélations concernant son réveillon.





"Il ne mérite pas que les gens se moquent et le jugent. Il a fait une erreur, c'est vrai, il était avec sa compagne et des amis, mais tous avaient fait un contrôle et étaient négatifs. Il faut qu'il apprenne de ses erreurs, mais je voudrais que tous les gens qui le jugent se regardent dans la glace", a lancé le technicien catalan en conférence de presse.



Pour rappel, l'ancien joueur de l'OM n'a pas respecté la réglementation sanitaire anglaise, le 31 décembre au soir. Les Citizens ont par ailleurs indiqué qu'une enquête interne avait été ouverte et il pourrait être sanctionné, ces prochains jours.