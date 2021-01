Mercato : le dossier Milik trop onéreux pour l'OM ?

La piste menant à Arkadiusz Milik (26 ans) aurait du plomb dans l'aile. L'OM ne disposerait pas d'assez de marge de manoeuvre.





Selon La Provence, le dossier de l'attaquant polonais est "trop complexe d'un point de vue financier". Naples aurait notamment indiqué qu'il ne comptait pas brader son joueur, bien qu'il soit écarté de son effectif et arrive à six mois du terme de son contrat.



L'OM n'est pas le seul à s'intéresser à la situation de l'attaquant napolitaine. L'Atlético Madrid souhaiterait en particulier le recruter pour compenser le départ de Diego Costa (lequel est sur les tablettes des Wolves, d'Arsenal et de Tottenham).



Pour rappel, le club olympien paraît également penser à Gaëtan Laborde, lequel a inscrit 22 buts et délivré 15 passes décisives en 80 matchs avec le MHSC, depuis son arrivée en 2018.