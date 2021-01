Un départ cet hiver ? La réponse de Giroud

Olivier Giroud (34 ans) n'envisage finalement pas de quitter Chelsea, ce mercato. Il souhaite remporter le titre de Premier League avec les Blues.





"Parce que Liverpool ne vole pas comme les deux années précédentes, nous pouvons rejoindre la course au titre, c'est mon objectif. Nous devons évidemment tirer les leçons de ces résultats décevants, mais nous ne changerons pas notre objectif, car il est très serré. Je veux aussi vraiment gagner cette Premier League, c'est quelque chose que je veux beaucoup", a déclaré l'attaquant de l'équipe de France sur le site de Chelsea.





"Plus nous sommes efficaces, mieux c'est pour l'équipe"

"Neuf buts en six titularisations, ce n'est pas mal, c'est une bonne statistique pour un attaquant. Nous recherchons tous les meilleures statistiques. Plus nous sommes efficaces, mieux c'est pour l'équipe et évidemment nous avons beaucoup d'attaquants talentueux. C'est toujours un casse-tête pour le manager de choisir le bon, avec des qualités différentes à l'avant et avec aussi une bonne entente et complémentarité entre les attaquants et les ailiers", a-t-il poursuivi.



Au total, Giroud a marqué 9 buts en 15 matchs, cette saison. Son contrat prendra fin en juin prochain.