Deschamps évoque son avenir

Didier Deschamps s'est exprimé sur son avenir. Il sait qu'il finira par quitter les Bleus et n'exclut pas de revenir dans un club.





"Chaque jour, je me rapproche un peu plus de la fin de ma vie de sélectionneur, c'est comme ça. Ça ne m'empêche pas de bien le vivre. J'aurai certainement, après ma vie de sélectionneur, une autre vie. Je ne sais pas laquelle, mais elle sera très bien aussi. Si elle est en tant qu'entraîneuse de club, je ne vais pas changer. Je ne fais pas la course aux trophées, mais quand je suis responsable d'une équipe, entraîneur ou sélectionneur, évidemment, c'est pour gagner des titres", a déclaré le sélectionneur au micro de Téléfoot.



Pour rappel, DD avait rejoint les Bleus au terme de son aventure à l'OM, en 2012. Il a déjà dirigé 108 matchs et son contrat porte jusqu'en 2022.