Mercato : l'OM aurait réactivé la piste Centonze

L'OM penserait toujours à Fabien Centonze (24 ans), afin de compenser le départ de Bouna Sarr (28 ans).





Selon les informations publiées dans La Provence du jour, le club marseillais a réactivé la piste menant au défenseur droit du FC Metz. Pablo Longoria aurait relancé le dossier, lequel avait déjà été ouvert en fin de mercato.



Sous contrat jusqu'en juin 2024, Centonze ne devrait en revanche pas être bradé par le FC Metz. Il dispose de nombreuses convoitises et enchaîne les bonnes performances, cette saison. Pour rappel, il a aussi défendu les maillots de Clermont Foot et Lens, durant sa carrière. Il a pour l'instant cumulé 44 matchs de Ligue 1 et 124 de Ligue 2.



Confronté comme ses concurrents à des difficultés économiques, le club lorrain pourrait accorder un bon de sortie à son joueur, cet hiver.