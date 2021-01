Mercato : l'Atalanta de retour sur le dossier Thauvin ?

L'Atalanta penserait à nouveau à Florian Thauvin (27 ans) afin de renforcer son animation offensive.





D'après les renseignements publiés par le site Tutto Atalanta, le club italien pense au milieu offensif de l'OM pour améliorer son effectif, l'été prochain. En fin de contrat en juin, le joueur sera en effet libre de rejoindre le club de son choix.



L'Atalanta est loin d'être le seul à s'être penché sur son cas. Le Milan AC, le FC Séville et Naples auraient aussi en tête de le faire venir gratuitement. Et si Flotov n'a pour l'instant pas eu le courage d'annoncer qu'il allait partir, il ne paraît pas envisager de prolonger le contrat qui le lie au club marseillais. Son départ au terme de son engagement devrait constituer un gros manque à gagner pour l'OM.



Depuis 2013, Thauvin a joué 258 matchs, marqué 84 buts et délivré 50 passes décisives avec l'équipe olympienne.