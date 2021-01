Rami, Thauvin... Le Gall partage ses souvenirs

Franck Le Gall est revenu sur son passage à l'OM. Il a notamment été marqué par le tempérament d'Adil Rami (35 ans). Il a aussi évoqué la blessure de Florian Thauvin (27 ans).





Interrogé par La Provence, le médecin s'est remémoré la gestion des blessures de l'ancien défenseur des Bleus : "Si des joueurs m'ont impressionné ? Oui. Je reste étonné devant certains joueurs qui veulent revenir le plus vite possible et s'en sortent très bien. Je pense à Mickaël Landreau à Lille qui avait bossé comme un fou après une rupture du ligament croisé pour revenir en moins de 4 mois. Je pense aussi à Adil Rami que j'ai connu à Lille, en équipe de France et à l'OM. Il a eu quelques grosses blessures, pris quelques bons coups. Mais il y a toujours eu chez lui l'envie de revenir le plus vite possible, sans faire n'importe quoi, sans jamais se plaindre même si parfois il avait mal. Ce type de tempérament c'est toujours un plus dans un groupe."





"La même lésion sur deux joueurs peut entraîner deux suites différentes"

Il a également donné des précisions sur la longue absence de Florian Thauvin, la saison passée : "La prise en charge a été logique et adaptée. D'abord un traitement médical qui, de ce que j'ai vu, a été bien conduit. On sait que ça peut être chirurgical à un moment, mais on essaie toujours le traitement médical. Puis il a été opéré par quelqu'un de renommé, James Calder à Londres. Malheureusement, ce sont des dossiers amenés à durer. On choisit une option, on est obligé de la tenter même si on sait qu'elle ne sera pas forcément suffisante, parce que la même lésion sur deux joueurs peut entraîner deux suites différentes. C'est comme ça."



Franck Le Gall a été responsable de la cellule médicale de l'OM entre 2017 et 2019.