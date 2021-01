Mercato : Milik finalement pas chaud pour la Ligue 1 ?

L'OM serait disposé à payer le tarif demandé par Naples, pour obtenir le renfort d'Arkadiusz Milik (26 ans).





D'après les renseignements obtenus par El Desmarque, l'offre transmise par l'Atlético Madrid pour recruter l'attaquant de Naples est de 8 millions d'euros. Elle ne contenterait pas les dirigeants napolitains et les négociations seraient à l'arrêt. Les Colchoneros pourraient toutefois revenir à la charge, dans les prochains jours.



Le média précise que l'OM est quant à lui prêt à mettre le montant attendu par le SSC, à savoir plus de 10 millions d'euros. Cela pourrait donc lui permettre d'obtenir son renfort, à condition que Milik accepte l'idée de rejoindre la Ligue 1. Or le journaliste affirme que ce n'est pour l'instant pas le cas, alors que de nombreuses équipes majeures s'intéresseront à lui à la fin de son contrat, en juin prochain.



Info ou intox ? D'autres sources indiquent que Milik est disposé à rejoindre l'OM afin d'être sûr de bénéficier de temps de jeu en attaque. Les prochains jours seront certainement décisifs dans ce dossier.