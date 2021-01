EdF : Cantona se serait auto-exclu en 1996

Eric Cantona aurait refusé de jouer au poste de numéro neuf, pour l'Euro 1996. Il se serait ainsi auto-exclu lors d'un entretien téléphonique avec Aimé Jacquet.





Dans son édition du jour, le JDD livre quelques secrets de l'équipe de France. Il revient notamment sur la non-sélection de Cantona lors de l'Euro 1996. Un événement que ne semble pas avoir digéré l'ancien Mancunien, lequel le reproche à... Didier Deschamps. L'hebdomadaire relaie les propos tenus lors d'un entretien téléphonique avec le sélectionneur de l'époque, Aimé Jacquet :



"Aimé : “Pour l'animation du jeu, avec Youri et Zizou, je pense avoir trouvé la bonne formule, mais devant, en l'absence de Papin, blessé, je suis encore à la recherche d'un numéro 9. Veux-tu être ce numéro 9 ?”

Silence. Dans la tête du King ça doit cogiter dur...

Éric : “Coach, je ne suis pas un 9. J'ai besoin de bouger, de dézoner. Je ne me vois pas rester planté en pointe en attendant les ballons... Je suis plutôt un neuf et demi qui a besoin de liberté. Et je pense aussi pouvoir apporter quelque chose dans l'animation offensive.”

Aimé : “Je te comprends, Éric, mais moi, j'ai besoin d'un vrai numéro 9. Tu veux ou tu veux pas ?”

Long silence.

Aimé : “Alors, Éric, c'est oui c'est non ?”

Éric : “C'est non.”

Aimé : “Dommage... Mais si j'ai un souci avec Youri ou Zizou, je peux quand même compter sur toi ?”

Éric : “On en reparle...”"



Selon le journal, Cantona s'est donc exclu de lui-même du groupe qui allait devenir champion du monde, deux ans plus tard. Une information qui paraît étonnante, alors qu'il semble en vouloir à mort à Didier Deschamps.