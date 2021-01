Mendy au coeur d'une grosse polémique

Benjamin Mendy (26 ans) a enfreint les règles sanitaires, à l'occasion du réveillon.





D'après le Sun, l'ancien joueur de l'OM n'a pas respecté le protocole sanitaire, le 31 décembre. Bien que cinq de ses coéquipiers aient été testés positifs à la Covid-19 et seulement trois jours après le match reporté contre Everton, il a organisé une fête chez lui. Il aurait même contacté le patron d'une agence de mannequinat pour qu'il lui amène des filles, selon le tabloïd. S'il a affirmé avoir passé le 31 avec ses proches et un chef cuisinier, les photos prises à 6h00 du matin devant son domicile montraient apparemment trois filles repartir. Et un autre trio de femmes aurait été aperçu quittant son manoir à 7h45. Mendy se serait depuis excusé auprès de son club, lequel mènerait une enquête pour savoir ce qu'il s'est véritablement passé.



Pep Guardiola, qui ne badine pas avec la discipline, n'aurait pas du tout apprécié, d'autant que les directives sont rappelées chaque jour aux joueurs citizens. Et Mendy avait déjà été critiqué pour avoir fait une fête chez lui en octobre. Il y a fort à parier qu'il sera sévèrement sanctionné, ces prochains jours.