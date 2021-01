Boli : "Il y a un échange fraternel entre les joueurs et Villas-Boas"

Basile Boli pense qu'André Villas-Boas a beaucoup apporté au vestiaire de l'OM.





"Villas-Boas a vite cerné le club avec son intelligence. Il a apporté aux joueurs une forme de responsabilité. Il y a une ambiance, une connivence saine entre les joueurs. Je lui ai parlé tout à l'heure, malgré les défaites que nous avons connues, il y a toujours ce fil qui entretient les joueurs pour parvenir au but qu'ils se sont fixé. Ils apprécient l'entraîneur, il y a un échange fraternel", a déclaré l'ancien défenseur olympien lors d'un entretien accordé au site officiel du club.



Depuis son arrivée, AVB a obtenu 28 victoires, 12 nuls et 13 défaites. Il a obtenu 57 % de succès en Ligue 1, en 2019-2020, et en est à 53 %, en 2020-2021. Des statistiques qui parlent d'elles-mêmes.