Mercato : Strootman proposé à Trabzonspor

L'OM aurait proposé Kevin Strootman (30 ans) à plusieurs formations turques, dont Trabzonspor, qui pourrait faire une proposition.





D'après les renseignements obtenus par Fotospor, le club phocéen a proposé son milieu de terrain à Galatasaray, qui a décliné l'offre, puis à Trabzonspor, qui pourrait se montrer intéressé. L'OM attendrait 6 millions d'euros pour son transfert, mais la formation turque tenterait de faire baisser le tarif.



Très peu utilisé durant la première partie de saison, le Néerlandais risque de perdre sa place en sélection nationale. Il pourrait choisir de quitter le club afin de récupérer du temps de jeu. Irréprochable en ce qui concerne l'état d'esprit, Strootman n'est pas parvenu à justifier le montant de son transfert (25 millions d'euros) et son gros salaire (plus de 500 000 euros par mois) sur les terrains.



Depuis son arrivée à l'OM en 2018, Strootman a joué 76 matchs et inscrit 3 buts.