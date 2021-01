Mercato : quatre départs espérés cet hiver ?

Comme L'Equipe, La Provence consacre un article au mercato hivernal de l'OM. Elle croit savoir que les dirigeants espèrent se séparer de quatre éléments.





D'après le quotidien, Pablo Longoria souhaite que Kostas Mitroglou, Kevin Strootman, Florian Chabrolle et Christopher Rocchia se trouvent une porte de sortie, en janvier. Leur départ pourrait permettre au club de bénéficier d'une enveloppe plus importante pour recruter, cet hiver. Le journal indique qu'elle serait de l'ordre de 8 à 10 millions d'euros, ce qui, dans le contexte actuel, paraît déjà pas mal. De nombreuses formations sont effectivement contraintes de vendre pour faire face à la crise économique. On peut dès lors remercier Frank McCourt, lequel tient ses engagements et ne fait pas semblant de soutenir l'OM.



Ces dernières semaines, les possibles transferts de Florian Thauvin et Morgan Sanson avaient également été évoqués par les gazettes. Pour rappel, le mercato a ouvert ses portes ce samedi.