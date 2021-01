MacHardy estime que Villas-Boas doit quitter l'OM

Jonatan MacHardy pense que le cycle André Villas-Boas touche à sa fin. Il considère que le coach portugais doit partir, au terme de la saison.





"Pour le bien du club et de Villas-Boas, on pourra après discuter et faire son bilan, l'aventure va s'arrêter à la fin de la saison. Et ce sera peut-être mieux, vu comme les relations sont en train de se tendre, ce n'est pas la peine de pousser plus. On pourra dire qu'il a un bilan positif, négatif, moyen, etc. C'est une autre question, mais là je pense que l'aventure arrive à sa fin", a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC.



Il reste 23 matchs à disputer pour l'OM, cette saison. Il paraît bien prématuré d'annoncer la fin de quoi que ce soit, alors que la formation d'AVB n'avait pas pu disposer d'une préparation complète, l'été dernier, et que la première partie d'exercice a été perturbée par deux reports. MacHardy semble décidé à répéter que l'équipe phocéenne court à sa perte jusqu'à ce qu'il ait raison.