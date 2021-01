L'explication de la Légion d'honneur d'Eyraud

Jacques-Henri Eyraud aurait obtenu la Légion d'honneur en raison de ses actions pour les femmes victimes de violences domestiques.





Selon les renseignements obtenus par RMC, le président de l'OM a été fait chevalier de la Légion d'honneur pour les actions menées par OM Fondation, et particulièrement son action pour les femmes victimes de violences domestiques. Pour rappel, durant le premier confinement, le club marseillais avait mis à disposition le centre d'entraînement de la Commanderie pour héberger des femmes et les enfants. La fondation avait également soutenu les hôpitaux de la région et participé à la distribution de nombreux repas aux plus démunis.



Le nom de JHE avait été proposé par le ministère de l'Intérieur.