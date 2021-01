Mercato : vers un échange Thauvin-Milik ?

L'offre de transfert olympienne pour Arkadiusz Milik (26 ans) ne serait pas à la hauteur des attentes des dirigeants de Naples. L'affaire pourrait se conclure par un échange avec Florian Thauvin (27 ans).





Si l'on en croit les éléments recueillis par la Gazzetta dello Sport, la proposition de l'OM pour l'attaquant napolitain ne dépasse pas les 6 millions d'euros. Une somme jugée insuffisante par les décideurs du SSC. Le quotidien pense néanmoins savoir qu'une nouvelle idée a germé dans l'esprit des dirigeants des deux clubs : il s'agit d'un possible échange avec Florian Thauvin, lequel est aussi à six mois du terme de son contrat.



Écarté du groupe par ses dirigeants, Milik paraît quant à lui enclin à accepter l'offre phocéenne. Il souhaite effectivement bénéficier de temps de jeu, cette seconde partie de saison, et l'Atlético Madrid ou la Juventus ne peuvent pas lui en garantir.



Pour rappel, l'international polonais a marqué 48 buts en 119 matchs sous le maillot du Napoli, depuis 2016.