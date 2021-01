Froment pense qu'AVB a bien résumé les problèmes de l'OM

Julien Froment a réagi aux propos tenus par André Villas-Boas, sur la situation de l'OM. Il pense que le Portugais a mis le doigt là où il le fallait.





"AVB résume très bien les maux qui touchent l'OM, maux qui peuvent se transposer à d'autres clubs français. Après sur les médias, bon, la France n'a pas la même culture qu'au Portugal ou dans d'autres pays, un particularisme difficile à intégrer, vraisemblablement", a déclaré le journaliste d'Europe 1 sur Twitter.





"Le sentiment amour/haine des fans est trop intense"

Pour rappel, Villas-Boas avait notamment évoqué la passion des supporters et la rupture avec les médias régionaux : "Le problème avec Marseille, c'est que le sentiment amour/haine des fans est trop intense. En ce sens, ce n'est pas comme au FC Porto, car il n'y a pas de point intermédiaire de raison. Ensuite, il y a une séparation entre les médias les plus forts de la région et le club, ce qui, à mon avis, n'aurait pas dû se produire. Comme il existe cette relation amour/haine entre les supporters du club lui-même, il est facile pour les adversaires de toucher les points les plus sensibles."



L'entraîneur de l'OM a la faculté et le courage de dresser d'imparables constats. Qu'ils soient supporters ou journalistes, il est peu probable que ces acteurs de la planète olympienne se remettront en question, alors qu'ils ne l'ont pas jusque-là.