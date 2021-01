Mercato : l'OM se serait renseigné sur Laborde

L'OM aurait pris des renseignements sur Gaëtan Laborde (26 ans), l'attaquant du MHSC.





Selon les informations recueillies par La Provence, le club marseillais a une alternative au dossier menant à Arkadiusz Milik (26 ans). Il penserait au Montpellierain, si les négociations avec Naples échouaient. Sa piste est toutefois relativement onéreuse, puisque Montpellier attendrait 15 millions d'euros pour le laisser partir, ce mercato.



Cette saison, Laborde a marqué les esprits, en Ligue 1, avec 6 buts inscrits et 5 passes décisives en 17 apparitions en Ligue 1. Il serait également pisté par West Ham, Wolverhampton, Francfort, Leverkusen et Lyon. La formation de Rudi Garcia pourrait d'ailleurs passer à l'action, en cas de départ de Memphis Depay ou Moussa Dembélé, ces prochaines semaines.



Sous contrat jusqu'en juin 2022, Laborde a marqué 32 buts et délivré 20 passes décisives en 139 matchs en Ligue 1, depuis le début de sa carrière. Il paraît notamment bien s'entendre avec son partenaire Andy Delort.