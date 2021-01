Mercato : l'OM attentif à la situation de Gray ?

L'OM s'intéresserait à la situation de Demarai Gray (24 ans), lequel sera en fin de contrat en juin prochain.





Selon les éléments communiqués par le Sun, le club phocéen figure dans la liste des prétendants à la signature du milieu offensif de Leicester. Pas dans les petits papiers de son entraîneur Brendan Rodgers, il n'a pas l'intention de prolonger et souhaite trouver un club pouvant lui faire bénéficier de davantage de temps de jeu. Monaco et Benfica seraient également intéressés.



Arrivé pour 5 millions d'euros en 2016, Demarai Gray n'a pris part qu'à 1 match de Premier League, cette saison. Il a également disputé 4 matchs avec la réserve, pour 3 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée.



Les rumeurs se multiplient, concernant le mercato phocéen. Pour rappel, de nombreux départs sont aussi prévus, à Marseille, en fin de saison.