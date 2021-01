Supporters, médias... Villas-Boas explique ce qui coince à l'OM

André Villas-Boas a donné son analyse du club olympien. Il regrette le rapport avec la presse locale et pointe le danger lié à la forte passion des supporters.





"Le problème avec Marseille, c'est que le sentiment amour/haine des fans est trop intense. En ce sens, ce n'est pas comme au FC Porto, car il n'y a pas de point intermédiaire de raison. Ensuite, il y a une séparation entre les médias les plus forts de la région et le club, ce qui, à mon avis, n'aurait pas dû se produire. Comme il existe cette relation amour/haine entre les supporters du club lui-même, il est facile pour les adversaires de toucher les points les plus sensibles. Marseille est la meilleure marque du football français, elle doit être mieux positionnée sur le plan médiatique et profiter de cette puissance de marque, mais pour cela il faut une vision de communication pour le club. Désormais, ce n'est pas une priorité pour la direction, qui oriente toutes les énergies vers la performance immédiate de l'équipe et la pérennité financière du club, car elle doit répondre à l'UEFA en matière de fair-play financier", a déclaré le coach portugais dans les colonnes d'O Jogo.



Pour rappel, AVB s'est sérieusement accroché avec un journaliste, il y a quelques semaines.