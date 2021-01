Pas d'accord avec Canal+, Téléfoot continue

Aucun accord n'a pour l'instant été trouvé avec Canal+, concernant la diffusion de la Ligue 1. Téléfoot retransmettra les matchs jusqu'au moins le 10 janvier.





Les discussions entre la LFP et la chaîne cryptée n'ont pas abouti. Selon RMC, la Ligue ne souhaite pas négocier en dessous d'un montant de 800 millions d'euros. Canal cherche évidemment à profiter de la situation très délicate dans laquelle elle se trouve. Son offre serait de l'ordre de 590 millions d'euros par an, plus 100 millions de bonus éventuels, jusqu'en 2024. En l'état, on peut penser qu'elle affaiblirait considérablement la Ligue 1.



En attendant, Téléfoot reste a minima en place jusqu'au 10 janvier inclus.