Mercato : Milik emballé par l'offre de l'OM ?

Arkadiusz Milik (26 ans) pourrait répondre favorablement à la proposition de l'OM, ces prochains jours.





Selon les éléments publiés par le site d'Alfredo Pedulla, André Villas-Boas s'est déjà entretenu avec l'entourage de l'attaquant polonais. Ce dernier pourrait apporter une réponse positive à l'offre phocéenne, d'ici une semaine. Il apprécierait l'idée d'évoluer dans une équipe où il sera (relativement) sûr de bénéficier de temps de jeu et de visibilité. Et l'OM aurait formulé une proposition qui ne laisserait pas Naples insensible. Elle se monterait à 10 millions d'euros, serait assortie de bonus et... peut être de quelque chose en plus.



Milik serait moins emballé par la perspective de rejoindre l'Atlético Madrid, où Luis Suarez est le numéro neuf attitré. Quant à la Juventus de Turin, elle possède aussi de nombreux attaquants. Une bonne nouvelle en vue ? S'il n'a pas joué depuis la saison dernière, Arkadiusz Milik dispose à la fois d'une belle expérience et de jolies statistiques. Pour rappel, il a marqué 48 fois en 119 apparitions avec le SSC Naples.