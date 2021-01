Formation : Larguet revient sur le licenciement de Khetir et Baaloudj

Nasser Larguet a donné des précisions sur les licenciements de Mohamed Baaloudj et Cyril Khetir. Les deux joueurs ont vu leur contrat résilié pour non-respect du protocole sanitaire.





"Toute sanction, mise à pied ou licenciement, n'est pas agréable à prendre, mais afin de protéger les joueurs et protéger l'institution, malheureusement, il y parfois des décisions que nous pouvons acter et qu'on aimerait éviter. Nous avons pris le temps de la réflexion, de l'analyse et de la décision. Cette décision-là fait suite à la violation d'une règle qui est la même pour tous les jeunes du centre de formation et la chronologie de leur départ pour la sélection n'a eu aucune incidence sur cette décision. Nous tenons tout de même à exprimer que nous sommes fiers de voir nos joueurs algériens être sélectionnés. J'ai d'ailleurs, comme d'habitude, donné un avis favorable pour la sélection en U17 de nos jeunes (Imran) Moussaoui et (Yassine) Dahmani", a notamment déclaré le responsable du centre de formation de l'OM lors d'un entretien accordé à DZ Foot.



Baaloudj et Khetir avaient pris part à 7 rencontres de National 2, depuis le début de la saison.