Reprise : Villas-Boas doit composer avec deux absents

André Villas-Boas va devoir composer le début d'année sans Morgan Sanson (26 ans) et Jordan Amavi (26 ans), lesquels sont toujours blessés.





Les Olympiens ont repris le chemin de la Commanderie, jeudi. Deux d'entre eux sont toutefois restés à l'infirmerie : Morgan Sanson et Jordan Amavi. Le premier souffre des ischio-jambiers depuis la réception de Monaco (2-1), le 12 décembre. Il poursuit sa rééducation, alors que son nom alimente aussi les gazettes du mercato anglais. Quant au second, il s'est fait mal au mollet contre Rennes (1-2) et continue de le soigner.



Villas-Boas pourrait avoir à se passer de leurs services pour la réception de Montpellier, le 6 janvier. Or s'il dispose de nombreux milieux de terrain, le Portugais est plus limité en ce qui concerne ses latéraux. D'autant qu'Amavi a repris confiance et semble devenu l'un des cadres de son équipe. On attend notamment plus de Yuto Nagatomo que ce qu'il a montré jusque-là. Comme pour les autres Phocéens, espérons que 2021 soit son année.